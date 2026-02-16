Врач Звонков выразил обеспокоенность частыми необоснованными вызовами скорой помощи от зумеров

Врач-терапевт Андрей Звонков в интервью Life.ru выразил обеспокоенность частыми необоснованными вызовами скорой помощи от представителей поколения Z. Он отметил, что такие вызовы зачастую связаны с легкими недомоганиями, например, с незначительным повышением температуры до 37 градусов.

Звонков иронично отметил, что для некоторых температура 37,5 градуса уже считается критическим состоянием, требующим срочного вмешательства медиков посреди ночи. Он подчеркнул, что подобные случаи теперь должны обслуживаться неотложной помощью, а не скорой, поскольку не требуют немедленного реагирования.

Врач считает, что причиной необоснованных вызовов является укоренившееся с хрущевских времен потребительское отношение к медицинским услугам. Люди привыкли, что любая проблема решается быстро, даже если это не компетенция скорой помощи. Звонков отметил, что для изменения ситуации можно было бы ввести плату за необоснованные вызовы или штрафы, однако в Госдуме такое решение вряд ли примут.

По мнению медика, альтернативой может быть американская модель, где вызов оплачивается, а затем возмещается из фонда. Когда люди столкнутся с реальной потерей денег за необоснованный вызов, это может заставить их задуматься и изменить поведение.