Врач Звонков назвал смертельно опасным укус гадюки в лицо или шею

Терапевт Андрей Звонков заявил, что теплая погода стала причиной увеличения количества ядовитых змей в столичном регионе. Эти хладнокровные существа любят погреться на солнце, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, в городе и области живут всего три вида: уж, медянка и гадюка. Последняя является единственной ядовитой представительницей данных пресмыкающихся.

Медик пояснил, что укус гадюки в лицо или шею может быть смертельно опасным. А вот нападение змеи на ногу принесет только мучительную боль.