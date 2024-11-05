Врач Животов рассказал, что расслаблять глаза можно с помощью наблюдения за воображаемым насекомым

Для расслабления глаз во время работы за компьютером достаточно сделать простое упражнение — понаблюдать за воображаемым насекомым. Таким советом в эфире радио «Говорит Москва» поделился врач-остеопат Владимир Животов.

Упражнение делается следующим образом: необходимо расфокусировать глаза, как будто они ни на что не смотрят, как будто они слегка косые. То есть следует делать хаотическое движение глаз, смотря вверх, вниз, вправо, влево.

«Вот этими расфокусированными глазами вы начинаете следить за бешеной мухой, которая перед вами очень быстро летает из стороны в сторону», — сообщил медик.

Во время движения глаз у человека расслабляются глазодвигательные мышцы, органу становится намного проще работать. По словам Животова, такое упражнение необходимо выполнять каждые 20 минут в течение рабочего дня.