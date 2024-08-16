Недостаток мотивации — основная причина редких занятий спортом. Как приобщиться к постоянным тренировкам, рассказала главный специалист по медицинской профилактике Кузбасса Тамара Жиляева в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

Она посоветовала начинать с малого и заниматься хотя бы по пять минут в день.

«Создайте реальное для вас расписание тренировок и придерживайтесь его. А если пропустили одну, то не бросайте, а продолжайте следовать графику», — отметила врач.

По ее словам, необходимо выбирать физическую активность, которая действительно приносит удовольствие. Дополнительным стимулом станет компания приятелей для спорта.