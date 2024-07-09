Врач Жихарева: скандалы из-за провала на экзамене могут обернуться для ребенка депрессией

Психотерапевт Олеся Жихарева рассказала, почему нельзя ругать ребенка за провалы на экзаменах. Данные методы воспитания способны обернуться для ребенка психическими расстройствами, отметила эксперт в беседе с « Ридусом ».

По ее словам, сдача ЕГЭ и ОГЭ — это кризисный период, при котором происходит выброс стрессовых гормонов. Выпускнику в таком состоянии особенно важна поддержка родителей.

При отсутствии понимания со стороны взрослых в отношениях порой появляется глубокий разрыв. Гнетущая обстановка может стать причиной формирования неврозов и депрессии у детей, пояснила Жихарева.