Врач Жекайте развеяла миф о роли диеты и солнца в борьбе с дефицитом витамина D

Прогулки на солнце и употребление продуктов, богатых витамином D, не позволяют достичь оптимального уровня этого вещества в крови. К такому выводу пришли исследователи в Московской области, заявила ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства», кандидат медицинских наук Елена Жекайте в интервью 360.ru.

Эксперт опровергла распространенное мнение о том, что можно отказаться от приема добавок, полагаясь на естественные источники витамина. По ее словам, ни изменение рациона, ни пребывание на солнце не способны закрыть дефицит.

«К сожалению, только за счет продуктов питания мы не можем достичь оптимального уровня витамина D в крови. Это показывали исследования в Московской области. Также как прогулки на солнце, этого недостаточно для поддержания нормального статуса витамина D», — заявила Елена Жекайте.

При этом врач рекомендовала не исключать из меню молочные продукты, растительные масла и жирную рыбу. Однако, подчеркнула она, эти продукты должны лишь дополнять прием профилактических доз витамина D, а не заменять его. Основным способом профилактики дефицита остается регулярный прием препаратов, особенно в зимне-весенний период.