Врач Жаровская: в России появится сертификация биологически активных добавок

В России планируется введение сертификации биологически активных добавок (БАДов). Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская. Сейчас БАДы не подлежат такому строгому контролю, как лекарственные препараты, но в Госдуме рассматривается законопроект об ужесточении требований к добавкам.

Жаровская подчеркнула, что прием БАДов должен быть обоснован и сопровождаться консультацией со специалистом. Многие БАДы на рынке России не соответствуют заявленному качеству и составу. Она также отметила важность маркировки, соответствующей стандарту GMP.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов выразил мнение о необходимости предоставить Роспотребнадзору возможность блокировать сайты, продающие вредные или содержащие запрещенные вещества БАДы. Он подчеркнул, что Роспотребнадзор проверяет БАДы, торгуемые в РФ, но из-за их большого количества неизбежны случаи фальсификации.