Врач Закатова отметила, что грудное молоко выполняет защитную функцию благодаря иммуноглобулинам

Врач по медицинской профилактике Юлия Закатова рассказала «Пенза-пресс» о неоспоримой пользе грудного вскармливания, подчеркнув, что грудное молоко является идеальной пищей для младенца. По ее словам, этому продукту нет равных по составу и усвояемости: белки в нем по структуре близки к белкам самого ребенка, что обеспечивает их легкое усвоение, а жиры богаты полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6), критически важными для развития мозга и органов зрения.

Помимо сбалансированного состава, грудное молоко выполняет защитную функцию благодаря иммуноглобулинам (антителам), лактоферрину, лизоциму и нуклеотидам, которые формируют иммунитет и поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Уникальной особенностью этого продукта является его адаптивность: состав меняется в зависимости от возраста ребенка, времени суток и даже степени опустошения груди. В первые дни после родов вырабатывается молозиво — оно особенно богато белками и антителами для мощной защиты новорожденного. С практической точки зрения материнское молоко всегда стерильно, имеет нужную температуру и доступно мгновенно.

По рекомендациям педиатров, исключительно грудное вскармливание необходимо сохранять примерно до шести месяцев, так как оно полностью покрывает все потребности малыша. После полугода, когда организм активно растет и появляются зубы, расход энергии увеличивается, поэтому к рациону постепенно добавляют прикорм. Однако грудное молоко остается важной основой питания вплоть до года и дольше, продолжая поставлять ребенку антитела, ферменты и гормоны роста.