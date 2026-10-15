Врач Врублевский отметил, что сердце, ЖКТ и нервная система становятся более уязвимы осенью

Осенью сезонные изменения негативно влияют на работу сердца, сосудов, ЖКТ, иммунной и нервной систем. Об этом RT сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Александр Врублевский.

По его словам, из-за сокращения светового дня снижается выработка витамина D и ослабевает иммунитет. Спад уровня серотонина вместе с ростом синтеза мелатонина ухудшает когнитивные функции, вызывает слабость и сонливость, отметил «Ридус».

Холодный ветер способен спровоцировать приступ стабильной стенокардии, а включенное отопление пересушивает воздух в помещениях, что вредит слизистым дыхательных путей. Кроме того, осенью традиционно обостряются хронические болезни: ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, хронический гастрит и патологии психоэмоциональной сферы.