Врач Водовозов подчеркнул важность подбора одежды в соответствии с весенними погодными условиями

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью RT подчеркнул важность подбора одежды в соответствии с весенними погодными условиями. Специалист отметил значительные колебания температуры в этот период: ночью она может быть около нуля, а днем подниматься до 18 градусов.

Водовозов пояснил, что такие перепады могут стать причиной заболеваний. Если человек планирует вернуться домой поздно вечером, ему следует взять с собой дополнительную одежду для утепления.

Также врач обратил внимание на необходимость иметь при себе легкую сменную одежду на случай, если основная промокнет или станет некомфортной после физической активности или нахождения в теплом помещении.

В случае если человек все же почувствовал боль в мышцах после пребывания на улице, терапевт рекомендовал использовать нестероидные противовоспалительные препараты, доступные в аптеках без рецепта. Однако если болевой синдром не проходит в течение трех дней или состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.