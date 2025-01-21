Госдума на первом пленарном заседании восьмой сессии приняла законопроект о продлении программы маткапитала. Несмотря на меры поддержки, россиянки не торопятся рожать. Причину данной ситуации объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей репродуктолог Виктор Владимиров.

По его словам, в настоящее время средний возраст рождения первенца в РФ составляет 26-27 лет. В крупных городах — около 30 лет.

«Обстановка постоянно меняется. 30 лет назад главной проблемой была не столько поздняя беременность, сколько подростковые роды», — заявил врач.

Помимо финансовых трудностей, связанных с покупкой или арендой жилья и обеспечением семьи, добавил медик, важную роль играют и общественные тенденции. Сейчас эти тренды указывают на желание многих пар отложить родительство на более позднее время.