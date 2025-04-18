Врач Вилков: симптомами скрытой депрессии могут быть пессимизм и отсутствие веры в себя

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств. Она может быть скрытой и не проявляться через грусть или апатию. Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, как распознать это заболевание. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Соматические симптомы могут свидетельствовать о наличии скрытой депрессии. Среди них головные боли, дискомфорт в области груди, болевые ощущения в животе и сердце, повышенная температура, боли в суставах и мышцах. Если обычный врач не находит отклонений, пациента направляют к психиатру или психотерапевту.

Также симптомами скрытой депрессии могут быть пессимизм, неверие в себя, снижение общей активности. В таком случае важно не откладывать визит к врачу-психотерапевту для оценки состояния и диагностики.

Эксперт также отметил возможность самодиагностики с помощью доступных онлайн-тестов. Однако тесты не могут поставить точный диагноз, они лишь помогают определить, стоит ли обращаться за профессиональной помощью.