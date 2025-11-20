Врач Васильев призвал не придумывать ложные опасные симптомы при вызове скорой помощи

Руководитель Службы помощи на дому, скорой медицинской помощи и телемедицины сети клиник «Будь Здоров» Александр Васильев предостерег от следования рекомендациям о преувеличении симптомов для ускорения прибытия врачей. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Врач призвал не придумывать ложные симптомы при вызове медиков на дом. Специалист подчеркнул важность точного описания состояния пациента при звонке в службу.

«Максимально точно опишите симптомы, с которыми обращаетесь или жалобы пострадавшего, если вызываете помощь другому», — отметил эксперт.

По его словам, недопустимо занижать возраст пациента, называя взрослого ребенком, так как в этом случае прибудет специализированная детская бригада, что затруднит оказание необходимой помощи.