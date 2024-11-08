Врач Уханова: умеренные физические нагрузки, хобби и ограничение в потреблении новостей снижают тревожность

Главный внештатный специалист по медицинской психологии ГБУЗ «Клиническая психиатрическая больница № 1 Нижнего Новгорода» Елена Уханова в беседе с НИА «Нижний Новгород» дала советы россиянам, как эффективно бороться с тревожностью и стрессом.

По словам специалиста, главными противниками тревожного состояния считаются умеренные физические нагрузки и хобби. Также важно ограничить потребление негативной информации в интернете. Уханова советует строить планы на день, на неделю, на год, чтобы всегда иметь краткосрочные и долгосрочные цели.

«Важно как можно скорее разрешить проблемы, чтобы не допустить усугубления и без того непростой ситуации», — добавила медик.

Она напомнила, что в нашей стране есть региональные и муниципальные службы и фонды оказания психологической помощи взрослым и детям. В них можно обратиться любому человеку, в том числе на бесплатной основе.