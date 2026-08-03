Врач Тихонова назвала постоянную зябкость и изменение вкусовых предпочтений неочевидными признаками анемии

Терапевт «СМ-Клиника» Ирина Тихонова рассказала «Газете.Ru» о неочевидных признаках анемии, которые часто игнорируются.

Анемия может развиваться постепенно, и многие не сразу связывают первые симптомы с дефицитом гемоглобина или железа. Один из самых недооцененных признаков — постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Человеку становится сложнее выполнять привычные физические нагрузки, снижается работоспособность, отметил KP.RU.

Еще один неочевидный симптом — ухудшение концентрации внимания и памяти. Из-за недостатка кислорода тканям человеку может быть труднее сосредоточиться и запоминать новую информацию.

Изменения внешности также могут указывать на анемию. Кожа становится бледнее, появляется сухость, ногти становятся ломкими и могут расслаиваться. У некоторых людей усиливается выпадение волос.

Появление одышки и учащенного сердцебиения при нагрузке, которая раньше переносилась без труда, также может быть симптомом анемии. Организм пытается компенсировать недостаточное поступление кислорода к тканям, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее.

Менее известный, но характерный признак железодефицитной анемии — изменение вкусовых предпочтений. У некоторых людей возникает желание есть мел, лед, сырое тесто или появляются необычные пристрастия к определенным запахам.

Также стоит обратить внимание на постоянную зябкость. Люди с анемией нередко жалуются, что мерзнут даже в теплом помещении. Это связано с тем, что при снижении уровня гемоглобина ткани получают меньше кислорода.

Врач подчеркнула, что анемия — это не самостоятельное заболевание, а синдром, который может быть связан с разными причинами. Поэтому просто начать принимать препараты железа недостаточно, сначала необходимо установить причину анемии, а это может сделать только врач.