Врач Тетюшкин призвал оценивать психическое здоровье нянь при приеме на работу

Психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение о необходимости регулирования работы нянь. Он подчеркнул, что родители должны тщательно подходить к выбору людей, которым доверяют воспитание своих детей.
Тетюшкин отметил, что важен не столько сам факт наличия няни, сколько качество и профессиональные характеристики человека, который ее представляет.
«Должна быть оценка психического здоровья при приеме на работу», — подчеркнул специалист.
Он также добавил, что видеонаблюдение за работой нянь является оправданным решением.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте