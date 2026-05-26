Врач Тетюшкин призвал оценивать психическое здоровье нянь при приеме на работу

Психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение о необходимости регулирования работы нянь. Он подчеркнул, что родители должны тщательно подходить к выбору людей, которым доверяют воспитание своих детей.

Тетюшкин отметил, что важен не столько сам факт наличия няни, сколько качество и профессиональные характеристики человека, который ее представляет.

«Должна быть оценка психического здоровья при приеме на работу», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что видеонаблюдение за работой нянь является оправданным решением.