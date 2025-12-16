Врач Тен предупредила, что сильная физическая нагрузка может привести к повышению уровня тромбоцитов в крови

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что сильная физическая нагрузка или обезвоживание могут привести к повышению уровня тромбоцитов в крови. Специалист подчеркнула, что эти факторы являются одними из ключевых физиологических причин тромбоцитоза, не связанного с заболеваниями.

Тен отметила, что уровень тромбоцитов может изменяться под влиянием образа жизни:

«Например, от интенсивной физической нагрузки, стресса или выброса адреналина, обезвоживания, когда кровь густеет, а концентрация всех клеток растет, беременности и восстановления после кровопотери или операции».

Ранее доктор медицинских наук Михаил Корякин заявил, что дефицит витаминов, облучение и злоупотребление алкоголем могут стать причинами снижения тромбоцитов в крови.