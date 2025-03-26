Врач Таратухин: запахи лимона, мяты и бергамота помогут взбодриться
Доцент кафедры госпитальной терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин рассказал «Газете.ru», какие запахи помогут повысить производительность труда.
По словам врача, у каждого человека может быть свой аромат, который придает бодрость, помогает сконцентрироваться или расслабиться и снизить тревогу.
«В ароматерапии довольно хорошо разработана тема „универсального“ психологического эффекта натуральных экстрактов», — заявил эксперт.
Медик указал на исследования, которые показали, что использование цитрусовых ароматов (лимона, лайма, бергамота) и запахов пряных трав (перечной мяты, лаванды) улучшает концентрацию внимания и повышает продуктивность. Таратухин посоветовал проявлять осторожность с цитрусовыми аромамаслами, так как они могут повысить чувствительность кожи к солнечному свету.