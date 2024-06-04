Врач Свирчевская призвала родителей не выходить с детьми на улицу летом в период с 10 до 17 часов

Родителям необходимо проследить за тем, чтобы их дети не находились на открытом воздухе в пик солнечной активности, желательно не выходить на улицу в период с 10 до 17 часов. Об этом «Известиям» рассказала врач-педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская.

Лучше всего надеть на ребенка светлую одежду из хлопка или другого натурального материала. Перед выходом на улицу он должен взять с собой головной убор и бутылку с водой.

Не стоит запрещать детям играть вблизи воды, будь это фонтаны или разрешенные для купания водоемы. Все эти советы помогут избежать солнечного или теплового удара в период жары, добавила Свирчевская.