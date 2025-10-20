Врач Свечникова указала на эффективность светотерапии при лечении депрессии

Психиатр и психотерапевт клиники «Майндсет», выпускница Сеченовского университета Полина Свечникова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мнением о светотерапии.

По ее словам, лампы, имитирующие солнечный свет, могут помочь облегчить симптомы сезонного аффективного расстройства, но не являются эффективным методом лечения при осеннем обострении депрессии.

Свечникова рассказала, что при сезонном аффективном расстройстве апатия, пониженное настроение, упадок сил и энергии чаще всего возникают осенью и зимой.

«Причины развития САР такие же, как и у депрессии: генетическая предрасположенность, сокращение светового дня и изменения циркадных ритмов», — рассказала Свечникова.