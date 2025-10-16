Врач Ступак посоветовала запекать тыкву при температуре не выше 180 градусов для сохранения полезных свойств

Осень — отличное время, чтобы добавить тыкву в свой рацион. Однако важно правильно ее приготовить, чтобы сохранить питательные вещества. Об этом «Известиям» сообщила врач-эксперт по УЗД «ИНВИТРО» Олеся Ступак.

По мнению специалиста, запекание при температуре ниже 180 градусов — наиболее эффективный способ приготовления тыквы. Такой метод минимизирует потерю важных нутриентов, включая бета-каротин, витамины C и E.

Тыква содержит витамин А, полезный для зрения и кожи, витамины группы B, которые укрепляют нервную систему, а также витамин C, усиливающий иммунную защиту. В ней также есть калий, фосфор, железо и каротиноиды. Эти вещества положительно влияют на здоровье человека.

Доктор предупредила, что при неправильном приготовлении тыква может потерять свои питательные качества. Длительная варка разрушает витамины, жарка на масле делает продукт менее полезным, а заморозка с последующим размораживанием вызывает потерю влаги и витаминов.

Взрослым можно употреблять около 200–300 граммов приготовленной тыквы в день, детям — не более 100 граммов не чаще трех раз в неделю, подчеркнула Ступак.