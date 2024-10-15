Врач Степанов предупредил, что привычка облизывать нож может привести к заражению крови
Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, врач-патофизиолог Сергей Степанов в беседе с NEWS.ru предупредил, что привычка облизывать нож может привести к заражению крови.
Во рту человека живет множество микроорганизмов, в том числе условно патогенных. В случае глубокого пореза и отсутствия адекватного и своевременного лечения происходит заражение, пояснил медик.
Степанов добавил, что срок заживления и количество инфекций, с которыми организм будет справляться, зависят от глубины повреждения.
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