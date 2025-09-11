Врач Степаненко предложила записать ребенка в театральный кружок для борьбы с тревогой в школе

Школьная жизнь сопряжена с различными страхами, которые меняются по мере взросления ребенка. Понимание возрастных страхов и умение правильно на них реагировать — ключ к поддержке детей, сообщила РИАМО невролог Наталья Степаненко.

По ее словам, в начальной школе дети часто боятся не оправдать ожидания. Переход в среднюю школу сопровождается новыми страхами: социальные тревоги становятся более значимыми.

Врач рекомендовала найти для ребенка доверенного взрослого, который поможет ему справиться со страхами. Это может быть родитель, учитель, психолог, старший брат или сестра. Как пояснила медик, театральные кружки, психологические группы и совместное чтение книг также способствуют преодолению тревоги, добавила газета «Петербургский дневник».