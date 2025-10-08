Врач Соломатина рассказала, что на российском рынке много контрафактного шайн муската

Шайн мускат — виноград премиального класса, выведенный японскими селекционерами, но поставляемый в основном из Кореи. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru , что на российском рынке много контрафакта: похожий виноград делают китайцы, но он отличается от оригинала.

«Почему наши потребители опасаются шайн муската? В первую очередь из-за подделок. Китайцы не всегда строго соблюдают технологию и климат отличается, поэтому у их винограда кожа может быть плотнее, а вкус — менее сладким или даже кислым, в отличие от эталонного сорта с постоянной сладостью», — говорит Соломатина.

Этот сорт — результат скрещивания американских и европейских сортов, и его сложно выращивать, что обуславливает премиальный статус и высокую цену.

Пока спрос на шайн мускат постепенно растет: одни пробуют, рекомендуют другим. Со временем он может занять свою нишу на рынке, как манго или ананас, уверена Соломатина.