Врач Смирнов: перед операцией ребенку нужно дать легкий ужин и проследить за количеством выпитой воды

Ведущий врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Смирнов рассказал РИАМО , как подготовить ребенка к хирургическому вмешательству. Чтобы ребенок легче перенес операцию и восстановление после нее, важно соблюдать несколько правил.

Врач рекомендует вечером перед операцией дать ребенку легкий ужин и проследить, чтобы он продолжал пить воду, но до установленного времени. Это необходимо для того, чтобы перед анестезией желудок был пуст. В таком случае удастся избежать серьезных осложнений, если во время операции у ребенка начнется рвота, написал «Петербургский дневник».

Утром в день операции нужно тщательно вымыть ребенка. Это позволит снизить риск инфекции. Следует снять все украшения, а также удалить лак с ногтей, так как это может повлиять на ход медицинских процедур. Если у ребенка есть линзы, зубные протезы, брекеты или элайнеры, нужно уточнить у врача, нужно ли их снять на время вмешательства.

Смирнов подчеркивает важность психологической подготовки. Эмоции родителей часто передаются детям, поэтому важно оставаться спокойным и уверенным.