Врач Скорпилева выступила против ограничений для отказников от прививок

Министерство здравоохранения России планирует создать реестр граждан, отказывающихся от вакцинации согласно национальному календарю прививок и эпидемиологическим рекомендациям. В беседе с «Ридусом» идею прокомментировала иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

По ее словам, в списке не должно быть ограничений для таких граждан. Врач отметила, что после пандемии коронавируса отношение людей к вакцинации ухудшилось, в том числе из-за принудительных мер.

«Сейчас число антипрививочников не такое высокое. Наверное, будет неправильно, если потом решат налагать ограничения на отказников от вакцинации», — заявила Скорпилева.

От ряда летальных инфекций можно спастись только с помощью прививок, указала медик. Например, столбняк или полиомиелит ушли из нашей жизни только благодаря вакцинам.