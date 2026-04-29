Врач скорой помощи Ходырева рассказала, что вызов с родами в машине запомнился ей больше всего
Врач скорой помощи Елена Ходырева дала интервью сайту Piter.TV. В беседе она поделилась особенной историей из практики.
Медик начала свою карьеру в кардиологическом отделении, но затем решила перейти в «неотложку». Врач рассказала о вызове, который запомнился ей больше всего.
«Роды в машине. У мамочки был на подходе третий малыш, мы не успели доехать в родильный дом», — отметила Ходырева.
По ее словам, в команде был опытный фельдшер, и бригада провела манипуляции без посторонней помощи. Саму ситуацию врач назвала максимально трогательной.