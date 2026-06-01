Врач Симбирцев предупредил, что анафилактический шок может протекать без кожных проявлений

Анафилактический шок представляет собой серьезную аллергическую реакцию, которая может привести к летальному исходу в считанные минуты без своевременной помощи. Часто его провоцируют продукты питания, лекарственные препараты, укусы пчел и ос, а также латекс. Ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени В.Д. Малышева Института хирургии Пироговского Университета Сергей Симбирцев в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что анафилаксия затрагивает сразу несколько систем организма.

Опасными признаками являются снижение давления, что проявляется резкой слабостью, бледностью, головокружением, учащенным сердцебиением и обмороком. Одновременно могут возникнуть проблемы с дыханием: ощущение «комка» в горле, осиплость, свистящее дыхание, кашель и одышка, привел слова эксперта сайт KP.RU.

Специалист отметил, что опасная реакция может протекать без кожных проявлений — без сыпи, зуда или покраснения. Поэтому внезапное затруднение дыхания или резкая слабость после еды, укуса насекомого или приема лекарства должны стать поводом немедленно вызвать скорую помощь.

«В медицине есть понятие "золотого часа", но при анафилаксии счет иногда идет даже не на часы, а на минуты», — подчеркнул Симбирцев.

При подозрении на анафилактический шок нельзя ждать, что симптомы пройдут самостоятельно, так как промедление может стоить человеку жизни.