Врач Шуров связал рост случаев насилия среди подростков с популярностью треш-контента

Психиатр и психотерапевт Василий Шуров в интервью KP.RU высказал мнение, что социальные сети и популярность треш-контента способствуют росту агрессии среди подростков.

По словам врача, современное медиапространство часто формирует восприятие агрессии как нормы. Информационное поле наполнено темами, связанными с опасностью и насилием, которые вызывают у мозга больший интерес, чем спокойные сюжеты.

Как отметил специалист, подростки часто находятся под влиянием интернета и алгоритмов соцсетей, которые предлагают им контент, связанный с жестокостью и опасными челленджами. Это формирует у молодежи искаженные представления о норме поведения, добавил aif.ru.