Врач Шрамко отметила, что низкая влажность в квартире может обернуться сухостью кожи и кашлем

С началом отопительного сезона влажность в квартирах может заметно снижаться, из-за чего появляются сухость кожи, заложенность носа и першение в горле. Как рассказала «Краснодарским известиям» врач Яна Шрамко, это может отражаться на состоянии кожи и слизистых оболочек.

В Краснодарском крае отопительный сезон стартует в октябре–ноябре при падении температуры ниже +8 градусов. При нагреве уличного воздуха до 20–22 градусов влажность в домах резко падает. Специалист Яна Шрамко поясняет, что жители края часто не ожидают этого из-за влажного климата, но батареи моментально сушат воздух.

Первым страдает кожный покров: ускоряется испарение влаги, нарушается защитный барьер, что вызывает сухость, зуд и трещины. Также страдает слизистая носа. В норме слизь и реснички задерживают вирусы и пыль, но при сухом воздухе секрет пересыхает, а работа ресничек ухудшается. Именно поэтому, как объясняет Шрамко, простудами чаще болеют зимой не только из-за вирусов, но и из-за ослабления местного иммунитета сухим воздухом.