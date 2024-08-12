Врач Шкитин назвал фаршированные кабачки самым полезным сезонным блюдом

В августе дачники традиционно собирают урожай кабачков. Фаршированные кабачки — самое полезное блюдо, которое только можно придумать с сезонными овощами, рассказал доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Сергей Шкитин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в такой еде содержится большое количество клетчатки и белка. Также максимум пользы здоровью принесут овощные рагу, кабачковая и баклажанная икра. Овощи лучше тушить, поскольку при жарке они впитывают огромное количество масла.

Если хочется приготовить из кабачков наиболее нежное и вкусное блюдо без прожилок, то нужно срезать овощи небольших размеров, отметил Шкитин.