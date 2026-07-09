Врач Шарапова рассказала, что что бактерия Vibrio vulnificus проникает в организм через открытые раны

Лето 2026 года в Европе ознаменовалось не только наплывом туристов, но и вспышками опасных инфекций, вызванных бактерией Vibrio vulnificus, которую часто называют «плотоядной». О том, почему бактерия пришла в нетипичные для нее северные широты, рассказала MIR24.TV заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

Она пояснила, что Vibrio vulnificus является природным обитателем морской и солоноватой воды, которая активно размножается при температуре выше 20 градусов. Ключевым фактором роста ее численности стали климатические изменения — прогрев воды и падение уровня солености из-за обильных осадков и таяния льдов, а также наличие зон смешения речного и морского потоков (эстуариев и лагун). Именно эти факторы позволили бактерии закрепиться не только в тропиках, но и в более северных водах, включая побережье Южной и Восточной Европы.

Важно понимать, что бактерия проникает в организм не случайно, а через конкретные пути — открытые раны или употребление зараженных морепродуктов. При попадании с пищей развивается гастроэнтерит с диареей и рвотой, при контакте с раной возникают локальное воспаление и некротический фасциит, а при попадании в кровоток инфекция грозит сепсисом и требует немедленной госпитализации.