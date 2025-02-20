Врач Сережина: темнота и тишина в спальне поможет восполнить недостаток мелатонина

Мелатонин — важный гормон, влияющий на здоровье, Он регулирует циркадные ритмы, защищает клетки, замедляет старение и поддерживает иммунитет. О способах борьбы с дефицитом мелатонина рассказала врач-эксперт Вера Сережина в беседе с РИАМО.

По словам доктора, нехватка мелатонина возникает из-за стресса и неправильного образа жизни. Для устранения проблемы необходимо проверять уровень гормона через анализ крови и соблюдать правила гигиены сна, отмечает газета «Петербургский дневник».

Основные рекомендации в себя отказ от гаджетов за час до сна, поддержание темноты и тишины в спальне, а также соблюдение режима сна. Даже в выходные ложиться и вставать лучше всего в одно и то же время. Медикаментозное лечение должно проходить под наблюдением врача, подчеркнула Сережина.

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