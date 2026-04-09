Врач Сережина рассказала, что пониженная температура при ОРВИ может быть опасна

При ОРВИ и гриппе высокая температура — распространенный симптом. Однако иногда пациенты сталкиваются с понижением температуры тела через несколько дней после начала болезни. Врач Вера Сережина в беседе с РИАМО подчеркнула, что в таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Медик пояснила, что при респираторной инфекции температура может не повышаться, а резко снижаться на фоне ухудшения самочувствия. Такая динамика является неблагоприятным признаком и может указывать на развитие осложнений, например, пневмонии, написал KP.RU.

Доктор также отметила, что если температура поднимается выше 39 градусов или не снижается несколько дней — это тоже повод вызвать врача.