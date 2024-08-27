Врач Середина посоветовала после длительного пребывания на солнце посетить косметолога
Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Ольга Середина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после воздействия солнечных лучей. Об этом сообщил сайт «Страсти».
Она подчеркнула важность использования солнцезащитных средств, отмечая, что пренебрежение ими или длительное пребывание на солнце с нерегулярным обновлением SPF может привести к возникновению нежелательной пигментации и ускорению процессов старения кожи, проявляющемуся в тусклом цвете, сухости и образовании морщин.
Поэтому, по словам специалиста, необходим правильный уход на профессиональном уровне, который включает поддержание липидного баланса, увлажнение верхних слоев кожи и работу с глубокими структурами, такими как дерма, где вырабатывается коллаген, ответственный за эластичность и тонус кожи.
Середина подчеркнула, что оптимальным решением для ухода за кожей после солнечного воздействия являются инъекционные процедуры и аппаратные методики. Особенно важно записаться на консультацию к косметологу, который быстро оценит состояние кожи и поможет восстановить ее нормальное функционирование, добавила дерматолог.