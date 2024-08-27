Врач Середина посоветовала после длительного пребывания на солнце посетить косметолога

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Ольга Середина поделилась рекомендациями по уходу за кожей после воздействия солнечных лучей. Об этом сообщил сайт «Страсти» .

Она подчеркнула важность использования солнцезащитных средств, отмечая, что пренебрежение ими или длительное пребывание на солнце с нерегулярным обновлением SPF может привести к возникновению нежелательной пигментации и ускорению процессов старения кожи, проявляющемуся в тусклом цвете, сухости и образовании морщин.

Поэтому, по словам специалиста, необходим правильный уход на профессиональном уровне, который включает поддержание липидного баланса, увлажнение верхних слоев кожи и работу с глубокими структурами, такими как дерма, где вырабатывается коллаген, ответственный за эластичность и тонус кожи.

Середина подчеркнула, что оптимальным решением для ухода за кожей после солнечного воздействия являются инъекционные процедуры и аппаратные методики. Особенно важно записаться на консультацию к косметологу, который быстро оценит состояние кожи и поможет восстановить ее нормальное функционирование, добавила дерматолог.