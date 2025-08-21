Врач Серебрякова призвала людей с проблемой отеков соблюдать диету и питьевой режим

Летом из-за жары могут появляться отеки — физиологическое неудобство, вызванное задержкой воды в организме. Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова рассказала Life.ru , как с ними справиться.

По словам специалиста, отеки чаще всего затрагивают ноги и стопы и могут быть следствием приема некоторых лекарств или употребления соленых продуктов.

«Жара вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает скорость кровотока и повышает венозное давление, делая стенки капилляров более проницаемыми», — добавила она.

Наиболее уязвимы к отекам женщины, люди с избыточным весом и пожилые люди. «Важно обращать внимание на такие симптомы, как отек лодыжек и стоп, тяжесть в ногах и изменение цвета кожи», — подчеркнула Серебрякова.

При появлении этих симптомов, а также при внезапных односторонних отеках, которые долго не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу. Флеболог или терапевт проведут диагностику, включая физикальный осмотр и УЗИ вен.

Врач дала несколько рекомендаций по предотвращению отеков: носить компрессионные чулки, заниматься физической активностью, соблюдать диету и питьевой режим, ухаживать за ногами.