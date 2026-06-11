Врач Семенов призвал жителей Сибири использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты

Сотрудник краевого онкодиспансера Эдуард Семенов в эфире радиостанции «Красноярск Главный» обратил внимание на высокий риск солнечных ожогов у жителей Сибири, особенно у людей со светлым типом кожи и русыми волосами. Он настоятельно рекомендует использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты — SPF 50 и выше, написал prmira.ru .

По словам специалиста, такие средства эффективно защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращая не только болезненные солнечные ожоги, но и более серьезные последствия, такие как преждевременное старение кожи и появление пигментации.

Особую актуальность этой рекомендации придает статистика самого распространенного онкологического заболевания в регионе. В 2025 году рак кожи вышел на первое место по заболеваемости в Красноярском крае. За прошлый год было выявлено более двух тысяч новых случаев, что составляет 12,1% от общего числа онкологических диагнозов. Наиболее часто у пациентов диагностируются базальный и плоскоклеточный типы рака кожи.