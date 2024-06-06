Врач Селиванова: водителям-аллергикам рекомендуется принимать антигистаминные препараты второго поколения

Врач-аллерголог, иммунолог Светлана Селиванова в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила, что страдающим от аллергии водителям рекомендуется принимать антигистаминные препараты второго, а не первого поколения.

Дело в том, что некоторые антигистаминные препараты имеют побочный эффект в виде сонливости. Это касается таких лекарств как супрастин, тавигил, димедрол и других.

«Сегодня их используют, как правило, только для оказания неотложной помощи при острой аллергической реакции. Им на смену пришли лекарства второго поколения, которые не оказывают седативного эффекта», — пояснила медик.

Среди новых препаратов Селиванова выделила цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин. Эти препараты водители могут смело принимать за рулем.