Врач Селезнева объяснила, как наладить питание ребенка без мультиков и уговоров

Сформировать пищевой интерес у ребенка и накормить его без стресса поможет корректировка поведенческой модели. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявила ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Мария Селезнева.

Специалист посоветовала внедрять регулярные совместные семейные приемы пищи, где взрослые подают спокойный пример. Также полезно вовлекать детей в сервировку стола и готовку: посильные задачи формируют чувство авторства и снижают тревожность перед едой, отметил сайт KP.RU.

Кроме того, эксперт рекомендовала ставить блюда в центр стола, позволяя ребенку самому наполнять тарелку и оставляя за ним право не доедать порцию.

Селезнева подчеркнула, что достаточность питания должен оценивать педиатр по физическому развитию. Обратиться к врачу нужно при отставании в росте и весе, отказе от питья или выраженном рвотном рефлексе на новые текстуры пищи.