Врач Саутенко посоветовал ограничить вес рюкзака ребенка до 10% его массы тела

В преддверии учебного года родители выбирают для детей удобные рюкзаки. Однако даже качественная модель не защитит от перегрузки, если рюкзак будет слишком тяжелым. Об этом заявил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Саутенко в беседе с RT .

По словам эксперта, вес полностью собранного рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребенка. Такой расчет учитывает физические возможности конкретного школьника, а не усредненные показатели для возраста.

Врач пояснил, что при превышении допустимого веса рюкзак ребенок может непроизвольно выдвигать голову вперед, округлять плечи и менять положение корпуса для сохранения равновесия. При длительной нагрузке мышцы спины и плечевого пояса испытывают постоянное перенапряжение, появляются жалобы на усталость, болезненность в области шеи и спины.

Саутенко подчеркнул, что даже при правильном весе рюкзак может быть неудобным, если неправильно подобран. Хороший школьный рюкзак должен соответствовать росту ребенка, плотно прилегать к спине и иметь широкие регулируемые лямки. Носить его необходимо на двух плечах, а тяжелые учебники и папки лучше размещать ближе к спинке рюкзака.