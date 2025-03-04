Врач Сараев: запрет на продажу алкоголя лишь простимулирует закупки впрок

Кандидат медицинских наук и нарколог Марат Сараев прокомментировал инициативу депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова, предложившего ввести запрет на продажу алкоголя в России по воскресеньям. Об этом сообщил « Ридус ».

Врач выразил сомнение относительно эффективности этой меры. По его словам, основной аргумент Свинцова о важности сохранения трезвости отца в выходной день не учитывает реальные привычки большинства потребителей алкоголя.

«Обычные люди в воскресенье уже заканчивают употребление алкоголя. Обычно пик происходит в начале выходных дней. А если люди злоупотребляют алкоголем без оглядки на день недели, это уже алкоголизм. Тут неважно, воскресенье, пятница или понедельник», — отметил медик.

Сараев также подчеркнул, что введение запрета на продажу алкоголя в воскресенье приведет лишь к увеличению предварительных закупок.