Врач Саакян рассказал, что одному из пострадавших при падении автобуса в Якутии провели операцию
Главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Зораб Саакян рассказал о состоянии пострадавших при падении вахтового автобуса в Якутии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам медика, после ДТП в больницу поступили 19 человек.
«Из них 10 были госпитализированы, а девять обследованы и отпущены на амбулаторное лечение», — добавил Саакян.
Врач также уточнил, что одному пациенту провели операцию. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Остальные — в травматологическом и хирургическом отделениях.
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