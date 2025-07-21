Врач Саакян рассказал, что одному из пострадавших при падении автобуса в Якутии провели операцию

Главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Зораб Саакян рассказал о состоянии пострадавших при падении вахтового автобуса в Якутии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам медика, после ДТП в больницу поступили 19 человек.

«Из них 10 были госпитализированы, а девять обследованы и отпущены на амбулаторное лечение», — добавил Саакян.

Врач также уточнил, что одному пациенту провели операцию. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Остальные — в травматологическом и хирургическом отделениях.