Врач Романенко предложила ввести дресс-код для общественных мест

В России стоит ввести дресс-код для общественных мест. Он будет носить исключительно рекомендательный характер, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, это заставит некоторых людей быть чистыми и опрятными. При этом проблему нужно решать не карательно, а воспитательно.

Кроме того, неопрятный вид может быть причиной несоблюдения основных правил гигиены. Введение дресс-кода все-таки заставит людей прислушаться, отметила Романенко.