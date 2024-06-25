Врач Романенко предложила ввести дресс-код для общественных мест
В России стоит ввести дресс-код для общественных мест. Он будет носить исключительно рекомендательный характер, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, это заставит некоторых людей быть чистыми и опрятными. При этом проблему нужно решать не карательно, а воспитательно.
Кроме того, неопрятный вид может быть причиной несоблюдения основных правил гигиены. Введение дресс-кода все-таки заставит людей прислушаться, отметила Романенко.
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