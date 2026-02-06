Врач Разбежкина отметила, что использование препаратов без сертификата — один из признаков недобросовестного косметолога

Дерматовенеролог и косметолог Анастасия Разбежкина в интервью радио Sputnik рассказала, как не ошибиться при выборе специалиста и избежать возможного вреда от некачественных услуг. Первый признак недобросовестного косметолога — несоответствие образования выполняемым процедурам.

По словам Разбежкиной, специалист со средним медицинским образованием может проводить только базовые процедуры по назначению врача. Врач-косметолог, имеющий высшее медицинское образование, способен выполнять любые косметологические манипуляции. Однако некоторые медсестры превышают свои полномочия и проводят сложные процедуры без назначения врача, что чревато ошибками из-за отсутствия клинического мышления.

Второй важный момент — использование несертифицированных препаратов. Доктор подчеркнула, что применение таких средств может быть обусловлено желанием сэкономить на закупе, но это недопустимо, поскольку все препараты должны соответствовать документам официальных поставщиков. Несоблюдение условий хранения и транспортировки может привести к порче препарата и нежелательным реакциям у пациентов.

Третий признак — навязывание ненужных процедур. Косметология тесно связана с индустрией красоты и маркетингом, поэтому некоторые специалисты могут рекомендовать лишние процедуры ради увеличения дохода, даже если они не требуются пациенту, заключила Разбежкина.