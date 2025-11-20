Врач раскрыл формулу здорового роста ребенка

Сбалансированное питание, подвижность и регулярные медосмотры — формула здорового развития ребенка. Об этом рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова в беседе с РИА «Новости» .

Каждый год 20 ноября отмечают Международный день педиатра.

«[Формула] очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров», — сказала она.

По словам врача, дети, которые занимаются в спортивных кружках, становятся выносливее и имеют более крепкий иммунитет. Также у них улучшается психоэмоциональное состояние. Достаточная спортивная нагрузка для ребенка — это занятия два-три раза в неделю по одному часу. Детям с заболеваниями носоглотки часто рекомендуют зимние дисциплины. Например, коньки или хоккей.

Ранее врач-педиатр Рамил Шахвеледов заявил, что во время поездки на самокате ребенку необходимо ровно держать спину. Чтобы он не переутомился, нужно чередовать езду с отдыхом или другими активностями.