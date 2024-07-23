Врач Ракова предупредила, что в туалете можно подхватить кишечные и урогенитальные инфекции

В общественном туалете существует риск подхватить кишечные и урогенитальные инфекции, а также стрептококковые инфекции и глистные инвазии. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» Мария Ракова.

По словам врача, большинством распространенных инфекций, таких как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, нельзя заразиться через поверхности унитаза. Эти заболевания чаще всего передаются воздушно-капельным путем или через контакт с инфицированной кровью.

Тем не менее, имеется ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах. К ним относятся кишечные инфекции (такие как сальмонеллез, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, а также глистные инвазии, которые могут быть переданы через грязные или недостаточно вымытые руки. Кроме того, есть урогенитальные инфекции, включая гонорею, хламидиоз и трихомониаз, заражение которыми может произойти от грязного, неочищенного сиденья.

«Всегда используйте бумажные салфетки или собственные влажные салфетки для протирания сиденья унитаза. Тщательно мойте руки с мылом перед выходом из туалета, открывайте и закрывайте кран, используя салфетку, и избегайте прямого контакта кожи с поверхностями унитаза», — отметила Ракова.

Она рекомендовала придерживаться этих простых мер предосторожности, чтобы снизить вероятность заражения.