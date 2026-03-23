Врач Радина рассказала о связи между использованием кондиционера для волос и появлением прыщей на спине

Врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru рассказала о связи между использованием кондиционера для волос и появлением прыщей на спине. Она подчеркнула, что основная причина акне — гормональные и генетические факторы, однако ошибки в уходе могут спровоцировать высыпания у предрасположенных людей.

Кондиционеры и бальзамы создают на волосах защитную пленку из силиконов, масел и восков для гладкости и блеска. При смывании остатки средства стекают по спине, где много сальных желез. Смешиваясь с кожным салом и ороговевшими клетками, эти компоненты образуют пленку, которая закупоривает поры и создает условия для размножения бактерий, вызывающих акне.

Чтобы минимизировать риск высыпаний, рекомендуется тщательно смывать кондиционер, наклоняя голову вперед, и использовать легкие средства с пометкой «некомедогенно». Также полезно регулярно очищать спину мягкими скрабами или гелями для душа.