Врач Работинский рассказал, что регулярная сдача крови делает донора здоровее

В понедельник, 20 апреля, отмечают Национальный день донора крови. Заведующий отделением клинической трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» и эксперт проекта «+Я» Станислав Работинский поделился с «Газетой.Ru» информацией о менее известных преимуществах донорства.

Многие считают, что сдача крови — это способ получить материальное вознаграждение или дополнительный выходной. Однако, по словам эксперта, основные «бонусы» донорства кроются в другом.

По результатам опросов, лишь 15% доноров называют материальную компенсацию главной мотивацией. Для 64% людей основным стимулом является желание помогать другим, а еще 18% хотят поддержать родственников и знакомых.

«Донорство — это не способ заработка, а осознанный акт солидарности», — подчеркивает Работинский.

Участие в донорском движении способствует формированию сообществ, объединенных идеями сострадания и ответственности. Кроме того, регулярная сдача крови положительно влияет на здоровье донора, мобилизуя все системы организма и повышая стрессоустойчивость.

Также донорство дает возможность регулярно и бесплатно следить за своим здоровьем, так как перед каждой сдачей крови донор проходит медицинское обследование.

Почетные доноры (те, кто сдал кровь 40 раз или плазму 60 раз) получают от государства ежегодную выплату, право на внеочередное лечение и некоторые трудовые льготы. В регионах также существуют свои почетные звания и привилегии для доноров.