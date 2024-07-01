Врач Пылев: пациенты тянутся к ненаучным методам лечения из-за их комфортных условий

Люди, желающие исцелиться от тяжелых заболеваний, нередко обращаются к ненаучным методам лечения. Это объясняется более комфортными и спокойными условиями, которые предлагают различные «интернет-гуру», рассказал  кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, любые действия квалифицированных врачей так или иначе связаны с каким-то неудобством для человека. В то же время «интернет-гуру» предлагают эффективное лечение без каких-либо вмешательств.

В итоге пациенты всегда выберут то место, где им будет спокойнее и комфортнее. В целом современные эксперты ничем не отличаются от «бабушек в деревнях», к которым люди обращались раньше, отметил Пылев.

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте