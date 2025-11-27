Врач Проценко рассказал о внедрении концепции «открытой реанимации» в Москве

В московской системе здравоохранения появился новый подход к лечению пациентов в отделениях реанимации. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ «Коммунарка» Денис Проценко рассказал «Москве 24» о концепции «открытой реанимации».

Раньше в отечественных и мировых практиках доминировала модель полностью «закрытой реанимации». Родственники не могли посещать пациентов или визиты были строго ограничены по времени. Считалось, что присутствие близких может навредить и повышает риск заражения внутрибольничными инфекциями.

Однако современная медицина доказала: такая изоляция вредит и пациенту, и его близким. Поэтому в Москве внедрили концепцию «открытой реанимации», которая позволяет близким родственникам находиться рядом с пациентом большую часть дня.

«Открытая реанимация» — это не просто снятие ограничений на посещение, а целая система, направленная на создание комфортных условий для всех участников процесса лечения. При этом строго соблюдаются все санитарные нормы и правила безопасности.

Новый подход имеет несколько преимуществ: — Присутствие близких снижает тревожность пациента и чувство изоляции. — Родственники могут принимать активное участие в уходе — помогать с гигиеной, делать массаж, разговаривать с пациентом. — Улучшается коммуникация между врачами и семьей пациента.

Денис Проценко подчеркнул, что «открытая реанимация» — это часть стратегической работы по созданию более прозрачной, «человечной», персонализированной медицины.